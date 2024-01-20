Cumartesi Anneleri’nden Akşener’e ‘mertçe cinayet’ tepkisi

Siyasi cinayetler için ‘mertçe’ ifadesini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepkiler dinmiyor.

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Akşener önceki günlerde Sivas’ta Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuşurken “Geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi” demişti.

Eylemlerinin 982’nci haftasında bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin gündemi de Akşener’in bu açıklaması oldu.

Burada konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Akşenerin 1990’larda işlenen cinayetlere işaret ederek bu ifadeyi kullandığını söyledi.

Yoleri, devamında şunları kaydetti:

“Biz bu sözlerin bir suç itirafı olduğunun altını çizmek istiyoruz. O gün işlenen karanlık ve siyasi cinayetlerin mertçe işlendiğini söylemek, bu suçların övülmesidir. Eğer bu cinayetler ‘mertçe’ işlendiyse neden bu suçlar hala karanlıkta ve neden hala yargılanmaktan korkuyorlar. Neden biz her hafta failleri kamu önünde açıkladığımız için yasaklamalarla susturulmaya çalışılıyoruz?”

‘Mertçe getirdim, kalleşçe yok ettiniz’

Oğlu Murat Yıldız’ı kendi elleriyle İzmir Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi’ne teslim edip bir daha haber alamayan Hanife Yıldız da Akşener’e şöyle seslendi: “Ben bir anne olarak size [karakola] mertçe getirdim, siz benim evladımı kalleşçe yok ettiniz.”