Cumartesi Anneleri beş yıl sonra Galatasaray Meydanı’nda

Cumartesi Anneleri beş buçuk yıl sonra Galatasaray Meydanı’nda basın açıklamalarını okudu.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018’de Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü buluşmasını ‘herhangi bir bildirimde bulunulmadığı’ iddiasıyla yasaklamıştı. Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Annelerine polis müdahale etmiş ve 23 kişi gözaltına alınmıştı. Ardından 46 kişiye dava açılmıştı.

Bu haftadan beri Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’na gitmek istediği her vakit polis müdahalesiyle gözaltına alınıyordu.

700. haftadan beri ilk kez geçen hafta Cumartesi Anneleri gözaltına alınmamıştı.

Bu hafta da Cumartesi Anneleri beş buçuk yıl sonra ilk kez Galatasaray Meydanı’nda basın açıklamalarını yaptılar.