Cruelty-Free logoları: Hayvanları seviyorsanız bu logoları iyi tanımalısınız!

Hayvanların da tıpkı insanlar gibi duygu ve düşünceleri olan canlılar olduğunu kavradıkça hayvan hakları daha da önemli bir hale geliyor. Özellikle hayvanlar üzerinde deney yapan markalardan uzaklaşmak konusunda, birçok tüketici her geçen gün daha da bilinçleniyor. Cruelty-free logoları yakından tanımak, hayvanlar üzerinde yapılan acımasız testler konusunda bilinçlenmek adına büyük önem taşıyor.

Hayvan haklarını korumak adına markaların çoğu, günümüz dünyasında hayvan testlerinden ve deneylerinden uzak durmaya çalışıyor. Cruelty-free logolar ise bize bu konuda yol gösterici konumunda. Hayvanlar üzerinde test yapılmadığı mesajını taşıyan bu logoların, ne anlama geldiğini bilmek de çok önemli. Çünkü tüm logolar ne yazık ki aynı amaca hizmet etmiyor. Bazı markalar, gerçek sertifikalar taşırken bazıları sadece tüketiciyi aldatmak adına ürün ambalajlarının üzerine şaşırtıcı logolar ekleyebiliyor.

Hayvan testleri; temizlik, gıda ve kozmetik gibi pek çok sektörde hala kullanılıyor. Maalesef ülkemizde de 135 deney merkezi bulunuyor. Ancak günümüzde hayvan deneyi içermeyen pek çok alternatif yöntem de mevcut. Yeni yöntemlerle, etken maddelerin insanlar üzerindeki etkisi daha kolay bir şekilde test edilebiliyor. Bu sebeple, gün geçtikçe daha çok ülke hayvan deneylerini yasaklıyor. Şu an dünyada 40 ülke ve 3 ABD eyaletinde hayvan deneyi ile test edilmiş ürünler yasaklamalar nedeniyle piyasaya sürülemiyor.

Ülkemizde durum henüz bu aşamada değil. Bu nedenle, satın aldığımız ürünlerin taşıdığı etiketlere dikkat etmek ve bilinçlenmek gerekiyor. İşe bu logoları tanımak ve satın alma davranışlarımızı da bu doğrultuda yönlendirmeye başlamak iyi bir adım olabilir.

Gelin, dünya genelinde kabul görmüş dört büyük cruelty-free denetimi yapan kurum tarafından sertifikalanmış anlamına gelen bu logoları tanıyalım.

PETA’s Bunny Logosu

Bu tatlı tavşanı bir ürünün üzerinde gördüğünüzde, ürünün içerikleri ve üretimi sırasında hayvan testi yapılmadığını ve başka bir kurumdan test talep edilmediğini anlayabilirsiniz. Markaların bu logoyu ürünlerinin üzerine koyabilmesi için PETA’ya bu taahhütte bulunup gerekli belgeleri imzalaması gerekiyor.

CCIC Leaping Bunny Logosu

Çevresinde mavi kurdeleler ve yıldızlar olan bu siyah zıplayan tavşan, güvenli sertifikalardan birisi. Bu logoya sahip ürünler, geliştirilmesi ve üretilmesi gibi tüm aşamalarda, hayvan testlerinin yapılmadığını ve aynı şekilde ham madde tedarikçilerinin de hayvan testi yapmadığını garanti eder. Bu logoya sahip olmak için markalar, düzenli denetimlere tabi tutulur ve anlaşmalar her yıl yenilenir.

Cruelty-Free International (Leaping Bunny, BUAV) & Choose Cruelty-Free Bunny Logoları

2021 yılında BUAV ve CCF resmi olarak birleşmiş ve CCF onaylı tüm firma ve ürünler BUAV’dan da onaylı hale gelmiştir. Bu logoları taşımak isteyen firmalar da ürünlerinin içeriklerinde ve üretim aşamalarında hayvan deneyi olmadığını kanıtlamakla yükümlüdür.

Bu dört logodan herhangi birini, bir ürünün üzerinde gördüğünüzde gönül rahatlığıyla satın alabilir, kullandığınız ürünün üretim aşamasında hiçbir hayvanın zarar görmediğinden emin olabilirsiniz.

Cruelty-free ürünler hem hayvanlara hem de size dost

Cruelty-free ürünler kullanmak, sürdürülebilir bir dünyaya adım atarken de büyük önem taşıyor. Çünkü etik değerlerin yanında bu ürünler; hayvanlar üzerinde deney içermeyen alternatif test yöntemleriyle üretildiklerinden, genellikle daha güvenli ve çevre dostu içerikleri tercih ediyor. Bu içerikler cildinize daha hassas davranıyor ve düşük alerji riski taşıyor. Tüm bunların yanında, bu hassasiyeti taşıyan markalar genelde daha az atık üretmek adına çevre dostu ambalajlara ve üretim uygulamalarına başvuruyor. Kısaca bu hassasiyet genişliyor ve sürdürülebilirlik adına pek çok noktaya temas ediyor.

Hayvanlar üzerinde deney yapmayan, onların da tıpkı insanlar gibi yaşam hakkı olduğunu benimseyen markaları tercih etmek, gezegenimizin geleceği için de büyük önem taşıyor.

Siz de satın alma tercihlerinizi yaparken bu logolara dikkat edebilir ve çevrenize de bu bilinci yayarak, sürdürülebilir bir dünya için atacağınız küçük adımlar ile büyük bir etki yaratabilirsiniz.