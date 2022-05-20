Covid’den cep telefonuna, Bitcoin’den ‘çip’ iddiasına: Bill Gates her soruyu yanıtladı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyanın en çok takip edilen sosyal platformlarından Reddit’in düzenlediği ‘Bana Her Şeyi Sor’ oturumuna katılınca renkli anlar yaşandı. Ünlü işadamı Covid-19 salgını, kripto paralar ve hangi marka telefon kullandığı dahil birçok soruyu yanıtladı. Oturum dünyanın pek çok yerinden takip edildi ve büyük ilgi gördü.

Fotoğraf: GatesNotes

‘Bana Her Şeyi Sor’, Reddit topluluğunun bir konuğa veya konuklara çeşitli sorular sorduğu çevrimiçi bir soru-cevap oturumu. Dün düzenlenen oturuma Bill Gates’in konuk olması ilgi çekti. Gates, birçok konu hakkında görüşlerini paylaştı.

Yeni kitabı ‘Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir’i tanıtan milyarder, Covid-19’la ilgili soruları yanıtladı. Kullandığı telefona dair bilgiler veren Gates, kripto paralara dair düşüncelerini de paylaştı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Covid-19 aşılama çalışmalarına katkı sağlayan ‘Bill & Melinda Gates Vakfı’nın da eş başkanı. Son dönemde özellikle aşı aracılığıyla insanlara ‘çip taktığı’ iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti.

‘Nerede olduğunuzu neden bilmek isteyeyim ki?’

Gates’e yöneltilen bazı sorular ve yanıtları şöyle:

ABD’deki nüfusun oldukça büyük bir kısmı Covid-19 pandemisinden sizin sorumlu olduğunuza ve aşılar yoluyla insanlara çip yerleştirerek onların kontrolünü ele geçirmeye çalıştığınıza inanıyor.

2015’te bir pandeminin ortaya çıkıp, on milyonlarca ölüme neden olacağına dair korkularımı dile getirdim. Vakfım hayat kurtarmak için aşı araştırmalarına fon sağlıyor. Aşılar için milyarlar harcıyorum ve son 20 yılda beş yaş altı ölümlerin yarı yarıya azalmasına yardımcı oldukları için gurur duyuyorum (yüzde 10’dan yüzde 5’e). Aşılardaki çip fikri mantıklı değil. İnsanların nerede olduğunu neden bilmek isteyeyim ki? Bilgiyi ne yapacağım?

‘Hiç kripto varlığım yok’

Bitcoin ve kripto paralar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hiç kripto varlığım yok. Değerli çıktıları olan şeylere yatırım yapmayı seviyorum. Şirketlerin değeri, nasıl ürünler ortaya koyduklarına bağlıdır. Kripto varlıkların değeriyse insanların onlar için ödemeyi kabul ettiği tutarlarla ölçülür yani diğer yatırımlar gibi topluma katkıda bulunmazlar.

Telefonunuzun markası ve modeli ne?

Samsung Galaxy Z Fold3’um var. Arada bir farklı modelleri deniyorum. Bu telefon aynı zamanda harika bir taşınabilir bilgisayar işlevi görüyor.

Fotoğraf: Reuters

Salgın süreci ABD’de neden diğer ülkelere kıyasla çok farklı ilerliyor?

Yeni varyantlar ortaya çıkıyor ve bu varyantlar, aşılama çalışmalarından ‘kaçıyor’. Ayrıca bağışıklık, yaşlılarda oldukça hızlı azalıyor. Vakalar yüksek olduğunda insanlar davranışlarını değiştirir ve düşük olduğunda normal davranışlarına geri dönerler. Mevsimlere, değişkenlere ve insanların davranışlarına bağlı olarak vaka sayıları iner çıkar. Neyse ki Omicron, önceki varyantlardan daha az ölümcül.

İnsanlar artık virüsün yayılmasını önlemek konusunda isteksizler. Önümüzdeki birkaç ay içinde herkesin Covid-19’a yakalanmasının uzun vadeli sonuçları olacağını düşünüyor musunuz?

Aşılar veya hastalığı geçirmeniz, tekrar enfekte olmanızı tamamen engellemiyor. Aşılar sayesinde hastalık daha hafif geçecek ve çevrenize virüsü daha az yayacaksınız.Finanse ettiğimiz bilim insanları, enfekte olmanızı önleyecek aşılar üzerinde çalışıyor. Bunlar ancak üç-dört yıl sonra tamamlanabilecek. O zamana kadar güçlenmeye devam etmemiz gerekecek (özellikle de daha yaşlı veya kronik hastalıkları olanların).

Dünya üzerinde olumlu bir etki bırakmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Çok okumak ve hoşlarına giden, kendilerini geliştirebilecekleri hobiler edinmek. Bazıları için bu, bilimde veya mühendislikte çok iyi olmak anlamına gelir. Bazıları içinse harika bir iletişimci veya politikacı olmak demektir. Bazıları için hemşire veya doktor olmak… Bence günümüz koşullarında bilgiye, geçmişe kıyasla çok daha iyi ve kolay şekilde ulaşabiliyoruz.

‘Hamburgerleri severim’

Bugüne kadar satın aldığınız şeyler içinde size en çok hangisi mutluluk verdi?

Çocuk felcini ortadan kaldırmayı başarırsak, bu çok keyifli olacak. Başarıya ulaşmak çokça sabrı ve mükemmel bir stratejiyi gerekiyor. Şimdiye kadarki en büyük başarımız, yoksul ülkelerin aşılarını GAVI (yoksul ülkelerin aşılamaya erişimini arttırmak amacıyla 2000’de kurulmuş uluslararası bir kamu-özel ortaklığı) aracılığıyla finanse etmemiz. Hamburgerleri, güzel tenis raketlerini ve yayın hizmetlerini severim ama benzersiz şeyler olduklarını söyleyemem…

‘Tarım arazilerini yatırım ekibim satın aldı’

Son dönemde bazı tarım arazileri satın aldınız, onlarla ne yapmayı planlıyorsunuz?

Tarım arazilerini yatırım ekibim satın aldı. ABD’deki tüm tarım arazilerinin yüzde 0,1’inden daha azdır çünkü mülkiyeti çok çeşitli. Verimliliği artırmak için çiftliklere yatırım yapıyoruz. Bazıları şehirlere yakın ve ilerleyen dönemlerde farklı şekillerde kullanılabilir.

Kapalı tarım hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bazı yüksek değerli ürünler için işe yarayabilir. Buğday, pirinç ve mısır gibi tahıl ürünleri içinse ekonomik amaçlarla yapılması pek olası değil. Verimliliği artırmak için tüm mahsullerin tohumlarını iyileştirebiliriz. Bence bu, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunları azaltmaya yardımcı olacak önemli bir yatırım.

‘Elektrikli arabalar, yapay etler’

Sizce iklim değişikliğiyle mücadele için neler yapılabilir?

Elektrikli arabalar, yapay etler, ev ısıtma/soğutması için kullanılan ısı pompaları gibi doğa dostu ürünler oldukça yüksek maliyetli. Bu ürünleri satın alarak ölçeklendirmeyi hızlandırabilir ve fiyatların düşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece ‘yeşil primleri’ de azaltırsınız. Bence çalıştığınız şirketi etkilemek ve politik bir duruşa sahip olmak dışında yapabileceğiniz en iyi şey bu.