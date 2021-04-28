Covid-19’da ağız sağlığının önemi: Ölüm riski 8.8 kat artıyor

Diş eti iltihabı bulunanlar Covid-19’u daha ağır geçiriyor ve ölüm olasılığı daha yüksek.

Fotoğraf: Reuters

Kanada’daki Mcgill Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre diş eti iltihabı Covid-19’dan ölme olasılığını 8.8 kat artırıyor.

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Ayrıca yoğun bakımda yatma olasılığını 3.4 kat, ventilatöre ihtiyaç duyma olasılığını ise 4.5 kat artırıyor.

Araştırma kapsamında Katar’daki 568 hastanın tıp kayıtları incelendi.

McGill Diş Hekimliği Fakültesi’nden Profesör Belinda Nicolau şunları söyledi: “Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Covid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var.”