Covid-19 tahminleri gibi, babasının mesleği hakkında verdiği bilgi de tutmayan Erbaş: Dedem pazarcı

Babasının pazarcı olduğunu söyleyip ‘AKP iktidarının akademideki vesayeti kırmasıyla’ bulunduğu pozisyona gelebildiğini söyleyen ‘deneysel uzman’ Oytun Erbaş’ın Covid-19 tahminleri gibi bu ifadesi de yanlış çıktı. Babasının bankacı olduğu ortaya çıkan Erbaş, ”Ben dedemle kaldım, dedem pazarcıdır” dedi.

Erbaş, yaklaşık iki sene önce corona virüsü salgınının Çin’in Vuhan kentinde patlak verdiği dönemde birçok medya kuruluşuna demeç vermiş, “Corona virüsü çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmişti.

TVNET’te soruları yanıtlayan Erbaş, bilim insanı olabilmesini de hükümete bağlamıştı: “Biz Anadolu’dan gelmiş, bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Öyleydi, mesela bir sınav olurdu sen bakılırdın, bu uygun değil bize denirdi. Neden? Bu Ödemişli, babası pazarcı, gitar yok, şampanya kadehi tutmuyor. Ama ne oldu? Gerçekten de çok şey değişti. Bu vesayeti kırdı. Neler vardı bu ülkede.

Ancak Covid-19 tahminleri ‘yanlış’ çıkan Erbaş’ın babasının mesleği hakkındaki ifadeleri de yalanlandı. Babasının pazarcı değil banka müdürü olduğu ortaya çıkan Erbaş “Babam bankacıdır, tayinleri olduğu için ben dedemle kaldım. Dedem esnaftır, pazarcıdır” dedi.