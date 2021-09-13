Covid-19 hastası, üç yasağı birden deldi

Bursa’da bir Covid-19 hastası, hem karantinayı ihlal etti, hem de alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullandı.

Fotoğraf: DHA

İnegöl ilçesinde trafik polisleri, dün akşam Nuri Doğrul Caddesi’nde denetim sırasında 30 yaşındaki Ali F.’nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Belgeleri kontrol edilen sürücüye alkol testi uygulandı. F.’nin 1.10 promil alkollü olduğu, ayrıca üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

GBT sorgusunda da karantinayı deldiği ortaya çıkan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699, üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan da 2 bin 699 lira ceza kesildi.

Sürücüye beş gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine beş yıl süreyle el konulurken, motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Ali F. ise polislere “Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha beş gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim” dedi.