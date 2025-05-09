Çorum'da belediye sokaktan parke taşı çalan adamın peşinde

Çorum Belediyesi, yol kenarındaki parke taşlarını çalan bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

Belediye, Bahabey Caddesi’ndeki kaldırım yenileme çalışmaları için yol kenarına bırakılan parke taşlarının çalındığını duyurdu.

Bir kişinin parke taşlarını kaldırımdan alıp ’19 TF 671′ plakalı otomobiline yüklediği anlar belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Belediyenin açıklaması şöyle:

“Bahabey Caddemizde yürüttüğümüz kaldırım yenileme çalışmalarında kullanılan beton parke taşlarını çalan şahıs hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, hukuki süreç derhal başlatılacaktır. Kamu malına uzanan her el, tüm halkın hakkına uzanmıştır. Buna asla göz yummayacağız. Kamu malı, milletin malıdır Tüm hemşerilerimizi bu konuda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet ediyoruz.”