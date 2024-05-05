Copacabana’da ücretsiz Madonna konseri: 1 milyon 600 bin kişi izledi

Madonna unutulmaz bir konser daha imza attı. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki ücretsiz konser için Copacabana plajına 1 milyon 600 bin kişi akın etti.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre Madonna hayranları iyi bir yer kapmak için kumsalda saatlerce, hatta günlerce bekledi; hali vakti yerindekiler ise plaj yakınındaki düzinelerce teknede ya da sahil kenarındaki dairelerdeydi.

İtfaiyeciler, konserden önce 30 dereceyi aşan sıcağa karşın sahnenin etrafında toplaşanları serinletmek içn su sıktı. Gece geç saatlerde başlayan gösteri sırasında sıcaklık 27 derece civarındaydı.

65 yaşındaki Madonna, geçen yılın sonlarında başlayan en kapsamlı ‘Celebration’ turnesinin son ayağında iki saatten fazla sahnede kaldı. ‘Like a Prayer’, ‘Vogue’ ve ‘Express Yourself’ gibi hit şarkılarını da seslendirdi.

Madonna kalabalığa, şehrin dağ tepesindeki devasa Kurtarıcı İsa heykeline atıfta bulunarak, “Rio, işte buradayız, okyanusla, dağlarla, İsa’yla dünyanın en güzel yerindeyiz” diye seslendi.

Rolling Stones ve Rod Stewart’ın da milyonları çektiği konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi.

Rio’nun eyalet ve şehir yönetimleri konsere 3,9 milyon dolar harcadı. Geri kalan masraflar ise özel sponsorlarca finanse edildi.