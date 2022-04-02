Çöl tozları yarın akşam etkisini kaybedecek

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, Afrika kaynaklı ‘toz taşınımı’nın pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.
Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Türkiye’nin batı kesimlerinde, özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımları görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30-31 Mart’ta Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Karadeniz’in batı kesiminde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına ilişkin uyarmıştı.
MGM’de görevlisi Macit, kuvvetli rüzgarların Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in orta ve batı kesimlerinde etkisini hafta sonu da devam ettireceğini söyledi.
Macit, “Rüzgarların kuvvetinin pazar 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek” dedi.
Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmalarını söyledi.