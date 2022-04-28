Çocuklarını görmeye giden kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde çocuklarını görmek için gittiği eski eşinin evinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

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AA’nın haberine göre, Erdinç O. ve Ülkü D. (35) bir süre önce boşandı.

Çocuklarını görmek için eski eşinin Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine giden Ülkü D. ile Erdinç O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ülkü D. eski eşini bıçakla, Erdinç O. ise Ülkü D’yi silahla yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ülkü D. kurtarılamadı. Erdinç O. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Cinayette kullanılan ruhsatsız silahın Erdinç O.’ya ait olduğu belirlendi.