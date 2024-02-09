Çocuklara sürdürülebilirliği anlatmanın yolları

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımıza da şimdiden bu konuda bilinç kazandırmak büyük önem taşıyor. Çünkü görünüşe göre gelecek nesiller iklim krizinin etkilerini, bizlerden çok daha derin hissedecek.

İklim krizini durdurmak için küresel anlamda adımlar atılsa da ne yazık ki Paris İklim Anlaşması kapsamında limit olarak belirlenen 1,5 derecelik ısınmanın önüne geçme hedefini tutturmak için çok geç. Artık alınan kararları uygulayarak, 2 derecelik artışı önlemeye çalışıyoruz. Yani zaman, beklediğimizden daha hızlı bir şekilde akıyor ve gelecek nesile yaşanabilir bir dünya bırakmak için daha çok çalışmamız gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 20 Nisan 2021’de yayımladığı rapora göre 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusunun, 22 milyon 750 bin 657’sini çocuklar oluşturuyor. Yani 2020 yılının sonunda elde edilen TÜİK verilerine göre toplam nüfusun yüzde 27,2’si çocuk. Bilim insanları ise 2020 senesinden sonra doğan çocukların iklim krizinin etkilerini, önceki nesillerden çok daha şiddetli yaşayacağını söylüyor. Yapılan araştırmalara göre bu neslin çocukları; ortalamanın 2 katı orman yangınına, 2,6 katı kuraklığa, 2,8 katı kıtlığa, 2,8 katı sel baskınına ve 6,8 katı sıcak hava dalgasına maruz kalacak. Dolayısıyla gelecekte onları çok daha zorlu günler beklerken, çocukları şimdiden bu konuda eğitmek, bilinçlendirmek hatta sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak büyük önem taşıyor.

Korku daha büyük bir eylemsizliğe neden olabiliyor

Çocukların kırılgan yapılarını gözetmek, iklim krizinin etkilerini onlara anlatmanın en önemli kuralını oluşturuyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre eko-anksiyete yoğunluğu; psikolojik çöküşe ve işe yararlılık konusunda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bu sebeple çocuklara sürdürülebilirliği anlatırken, biz yetişkinleri bile çaresiz hissettiren, kabul edilmesi zor gerçeklikler üzerinden anlatmamak gerekir. Bunun yerine, eyleme geçebilecekleri küçük adımlara yönlendirerek onları bilinçlendirmek, harekete geçirmek başlangıç için en önemli adımlardan birisi.

Gelin çocuklara sürdürülebilir bir dünya yaratmak için atabilecekleri adımları nasıl anlatabileceğimize bakalım.

Tasarrufun önemini anlatarak başlayın

İhtiyacımız olan en önemli şey, tasarruf ve bu konuda çocuklarınıza kolayca anlatabileceğiniz birçok eylem bulunuyor. Çocuklarınıza en değerli varlığımızın su olduğunu anlatmak, evde ve okulda suyu dikkatli bir şekilde kullanmayı öğretmek hayati önem taşıyor.

Ellerini yıkarken veya dişlerini fırçalarken musluğu kapatmayı alışkanlık haline getirmelerini, enerji tasarrufu yapmak için elektrikli aletleri kullanmadıklarında kapatmalarını, çalışmadığı halde fişi takılı olan aletleri prizden çekmeyi, odalarının ışıklarını çıkarken kapatmayı öğretmek atılacak en etkili adımlar arasında yer alıyor.

Çocuklarınızı plastik kullanımının zararları konusunda bilinçlendirin

Dünyamızın en temel problemlerinden biri de plastik kullanımı. Araştırmalara göre 2050 yılında okyanuslarda balıkların toplam ağırlığından daha fazla, plastik olacak ve sıcak bölgelerde deniz yaşamının altıda biri yok olacak. Tüm bu nedenlerle, çocukları plastik atıklar konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Çocuklara, örnek olmak çok önemli. Bu nedenle çocukların okul gereçlerini plastik yerine metal malzemelerden seçmek güzel bir adım olabilir. Tek kullanımlık plastiklerin gezegenimizi nasıl kirlettiği konusunda, onları endişelendirmeden bilinçlendirebilir ve seçimlerini plastik dışında yapmalarını öğretebilirsiniz.

Onları atık yönetimine dâhil edin

Evde atıklarınızı ayrıştırarak hem gezegenimize iyilik yapabilir hem de çocuklarınıza bu bilinci aşılayabilirsiniz. Evde farklı renklerde çöp kutuları kullanabilir; plastik, cam ve kâğıtları ayrıştırmak için çocuklarınızdan oyun yoluyla destek alabilirsiniz. Her bir atığın kutusunun rengini bilmek ya da her bir kutudan evdeki bir kişinin sorumlu olması gibi oyunlar, çocuğunuzun bu konuyla ilgilenmesini sağlayabilir.

Çocuklarınızı bitkilerle ve doğayla tanıştırın

Şehir hayatındaki çocuklar, dünyadaki diğer yaşam formlarını tanımak konusunda oldukça eksik kalıyor. Çocuklarınız; bitkilerle ve hayvanlarla ilişki kurduğunda, aynı zamanda onlarla empati de kurabilecek. Bu nedenle, çocuklarınızla sık sık doğa yürüyüşleri yapabilir, onlarla dünyanın ve yaşamın işleyişi hakkında anlayabilecekleri bilgileri paylaşabilirsiniz. Çocuklarınızın, evde bitki yetiştirmesine ve bu sorumluluğu almasına izin vermek de toprakla olan bağlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Paylaşmayı ve eski eşyaların değerini öğretin

Dünyamızda gereğinden fazla eşya bulunuyor. Çoğu kıyafet, daha giyilmeden çöp oluyor ve bu çöpler, uzaydan görülecek yığınlar oluşturuyor. Bu nedenle, çocuklarımıza eski ve kullanılmayan eşyalarını paylaşmayı öğretmek gerekiyor. Eşyalarına olan bağlarını sağlıklı bir düzeyde tutmak için onu, en azından kullanmadığı oyuncaklarını arkadaşlarına vermek için teşvik edebilirsiniz. Çocuğunuzun küçülen eşyalarını, ihtiyacı olanlara verebilir, kullanılmayanları dönüşüm noktalarına bırakabilir ve ihtiyacınız olanlar için ikinci el kıyafet seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Bu konuda bilinçlendiren kitaplar okuyun

Gece uyumadan okunan kitaplar da çocuğunuzu bu konuda bilinçlendirmek için iyi bir yöntem olabilir. Doğa sevgisini aşılayan masallar ve hikâyeler okumak, onu bu konuda bilgilendirirken, güzel bir geleceğin hayalini kurmasını da sağlar. Bu nedenle kitaplığınıza sürdürülebilirlik, doğa sevgisi ve çevreyi koruma bilinci aşılayan içeriklere sahip kitaplar ekleyebilir, böylece birlikte hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.