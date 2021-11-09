Çocuklar için TikTok görünümlü Netflix geliyor

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, çocuklar için kısa videoların paylaşıldığı bir uygulamayı test etmeye başlıyor.

Video paylaşım uygulaması TikTok’unkine benzer bir arayüze sahip uygulamada, Netflix’in çocuklar için hazırladığı içeriklerden oluşturulacak bir seçki, kısa videolar halinde paylaşılacak.

‘Kid Clips’ (çocuk klipleri) adlı uygulama, Netflix’in bu yıl başlattığı ‘Fast Laughs’ (hızlı kahkahalar) adlı komedi uygulamasına benzer bir formatta sunulacak.

İki uygulamada da amaç belli, halihazırda Instagram Reels ve TikTok gibi diğer sosyal medya araçlarında kısa kliplerle dolaşıma giren Netflix içeriklerini benzer şekilde sunmak.

Geçen mali raporunda TikTok’u birincil rakip gördüğünü belirten Netflix yönetiminin, kısa içeriklere odaklanarak bu platformdan izleyici koparmayı hedeflediği düşünülüyor.

ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde İOS işletim sistemi üzerinden kullanıma başlayacak Kid Clips’te tek seferde 10 ila 20 klip sınırlaması planlanıyor. Android için henüz bir açıklama gelmedi.