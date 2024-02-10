Çocuk istismarından tutuklu kişiyi ‘affeden’ Macaristan cumhurbaşkanı istifa etti

Çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi affettiği için tepkilerin odağında olan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin​​​​​​​ Novak, istifa etti.

Katalin Novak. (AA)

Nisan 2023’te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak’a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler geliyordu.

Tepkilerin artması üzerine Katar’da resmi temaslarda bulunan Novak ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.