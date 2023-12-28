‘Çocuk istismarı’ndan tutuklanan Ağrı kültür ve turizm müdürüyle ilgili haberlere erişim engeli

‘Çocuk sporculara istismar’ suçlamasıyla tutuklanan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ ile ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

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Gazeteci Metin Cihan Twitter hesabından, müdürün, çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı.

Cihan, müdürü ifşa etmeye karar veren çocukların ellerindeki kayıtların ‘şüpheye yer bırakmayacak kadar açık’ olduğunu ifade etmiş, kanıt olarak da müdüre ait görünen bir Instagram mesajlaşmasının görüntüsünü paylaşmıştı.

Paylaşımlardan kısa süre sonra Ağrı valiliği, müdür hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında 23 Aralık’ta Yozgat’ta gözaltına alınan Erkan Kösedağ, 24 Aralık’ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuyla ilgili haberlereyse erişim engeli getirildi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Metin Cihan’ın tweetleri ve konuyla ilgili yapılan haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Aralık 2023 tarihli kararıyla erişime engellendi.