Çocuğunu tavana asmakla suçlanan babaya ‘eziyet’ten soruşturma

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde çocuğunu ayağından tavana asmakla suçlanan baba, iddiayı reddetti. Hakkında ‘eziyet’ten soruşturma başlatıldı.

İlçede önceki gün çocuğunu tavana astığı öne sürülen baba T.K., polis tarafından gözaltına alınmıştı. Anne ve iki çocuk da devlet korumasına alınmıştı.

Küçükçekmece başsavcılığı, olayla ilgili ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatırken, T.K.’nın da ifadesi alındı.

Baba T.K., fiziksel şiddet uygulamadığını, çocuğunu ayaklarından tavana asmadığını, sözlü olarak sert tepki gösterdiğini ve sadece bağırdığını savundu.

Çocuklar, pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde, babalarının fiziksel şiddet uygulamadığını söyledi.

Mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi.