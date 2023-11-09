Coca Cola zehirlenmesi: Firma Hırvatistan’dan bazı ürünlerini çekiyor

Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, ülke genelinde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle bazı ürünlerini raftan çekiyor.

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Ülkenin sahil kenti Rijeka’daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Rijeka’daki olayın ardından ülke genelinde ilgili markanın içeceğinden zehirlendikleri iddiasıyla 34 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmak istemediklerini belirterek zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu iddia edilen ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını duyurdu.

Devlet Müfettişler Ofisi de şüpheli ürünlerin raftan çekilmesi talebinde bulunarak olay netleşene kadar ürünlerin temininin durdurulmasını istedi.

Yerel medya ise yapılan analizlerde, zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu öne sürülen içeceklerde sorunlu içerik bulunmadığını kaydetti.