Çizer Yılmaz Aslantürk’ün NFT’leri çalındı

Türkiye’nin önemli çizerlerinden Yılmaz Aslantürk’ün NFT eseri üretip sattığı hesabı ‘hack’lendi. Aslantürk’ün hesabında satıştan kazandığı paralar da çalındı.

OpenSea’deki hesabı ‘hack’lenen Aslantürk, NFT’lerden kazandığı bütün paranın çalındığını duyurdu. Aslantürk, şu ana kadar site yetkililerin kendisine dönüş yapmadığını aktardı.

İşin kötüsü sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek. Çünkü oradaki işleri silmek de paralı. 6 ay sonra otomatik olarak silinecek. — Yılmaz Aslantürk (@otisabi) February 8, 2022

OpenSea platformu, koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konumunda. Ancak platformda sıklıkla güvenlik ihlalleri gözleniyor. Geçen ay NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından Bored Ape’ten 15 eser çalınmıştı. Bu eserlerin değerinin 2,2 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

Aslantürk, çalışmalarından bazılarını sosyal medyada yayınlamıştı.

GM, you have to see my new GIF animation named Anticipation 🙂



Just left 4 edition



10 XTZ (Tezos)@objktcom #NFT pic.twitter.com/46jCMpGKLt — Yılmaz Aslantürk (@otisabi) December 22, 2021

Hey there just listed a new piece called pollution.



Exhaust fumes from cars standing in congested traffic. A city with awful polluted air.



Only 1 edition 0.01 ETHhttps://t.co/lVlHleyjMp pic.twitter.com/4Ro5QbYkF6 — Yılmaz Aslantürk (@otisabi) December 15, 2021

NFT nedir?

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor. Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor.

Dünyada artık medya ve eğlence sektörünü alt üst etme potansiyeline sahip bir sektör olarak kabul edilen NFT, Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor.

Sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul – Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri olmuştu.

Bu gelişmenin ardından Cem Yılmaz, Bensu Soral, Ajda Pekkan gibi ünlüler de NFT kervanına katılmıştı. Uykusuz gibi karikatür dergileri de NFT galerileri hazırlıyor.