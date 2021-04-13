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Yaramazlara biraz batar!

Citi’nin Türkiye tahminleri: Büyüme indirildi, enflasyon yükseltildi

ABD’li yatırım bankası Citi, Türkiye’nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yüzde 4’ten yüzde 3.4’e indirdi.

Fotoğraf: Reuters

IMF geçen hafta Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF’nin enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 13.6, gelecek yıl için yüzde 11.8’di.

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Citi’nin raporunda, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörüldü.

Citi ayrıca TL’de son dönemdeki değer kaybının ardından Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.7’den yaklaşık yüzde 15’e yükseltti.

ABD’li banka, Türkiye’de enflasyon görünümü, sermaye girişlerinde ‘belirgin iyileşme’ gözlenmedikçe bu yıl faiz indirimi için koşulların oluşacağını düşünmediğini açıkladı.

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