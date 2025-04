warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Kriz yönetimi, çoğu zaman bir refleks gibi algılanır. Oysa ger­çek kriz yönetimi, refleks de­ğil, yaşam biçimidir. Bir yangını söndürmek değil, yangının çık­masını önlemekle ilgilenir. Ço­ğu zaman kriz yönetimini, kri­ze verilen ani tepkilerden ibaret sanıyoruz. Oysa gerçek kriz yö­netimi, ‘reaktif’ değil ‘proaktif’ bir süreçtir. Yani kriz meydana geldikten sonra değil, daha hiç bir şey yaşanmadan önce başlar. Önleme, öngörme ve hazırlık; bu sürecin üç temel ayağıdır. Birleşmiş Milletler Afet Risk­lerini Azaltma Ofisi’nin (UND­RR) verileri açık: Her bir dolarlık önleme yatırımı, yedi dolarlık za­rarı engeller. Bu yalnızca ekono­mik bir tercih değil, aynı zaman­da insani bir sorumluluktur. Ve bu sorumluluk yalnızca kurum­ların değil; her bireyin, her oku­lun, her mahallenin, her öğret­menin ve her anne babanın om­zundadır.

Bir toplumun gücü, sadece kaynaklarıyla değil; o kaynakla­rı ne kadar hazır hale getirdiğiy­le ölçülür. Depremler, yangınlar, seller… Tüm bu olaylar, sistemin dayanıklılığını test eder. Hazır­lıksız bir sistemde kriz yalnızca bir olay değil, bir yıkım olur. An­cak hazırlıklı toplumlarda kriz, her şeyin sonu değil; dayanışma­nın ve aklın devreye girdiği bir süreçtir. 2023’te yaşadığımız bü­yük deprem felaketinde tanık ol­duğumuz gibi, afetin ardından gösterilen dayanışma ruhu çok kıymetliydi. Ama gerçek güç, o dayanışmanın kriz çıkmadan da örgütlenebilmesidir. Çünkü afetlere dirençli bir toplum; yal­nızca planları olan değil, bu plan­ları yaşayan bir toplumdur.

Hiçbir kurum tek başına bu ka­dar büyük bir yükü taşıyamaz. Bu nedenle afetlere karşı güçlen­menin yolu, birlikte düşünmek, birlikte öğrenmek ve birlikte ha­reket etmektir. Bu, toplumun tüm paydaşlarını kapsayan bir öğrenme ve dönüşüm sürecidir. Bu dönüşüm; siyasetten bağım­sız, kutuplardan uzak, insan ha­yatına odaklı bir anlayış gerekti­rir. Krizler ideolojik değil, insani meselelerdir. Bu nedenle çözü­mü de ancak ortak akılla, karşı­lıklı anlayışla ve sürdürülebilir yaklaşımlarla mümkün olur.

Çisil Sohodol’un yazısı