‘Çıplak arama’ gitti, ‘detaylı arama’ geldi

Türkiye’de büyük tartışma konusu haline gelen cezaevlerinde çıplak aramaya ilişkin yönetmelik değişikliğine gidildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile tartışmalı ‘çıplak arama’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı, yerine ‘detaylı arama’ ibaresi getirildi.

Yönetmelikte yer alan 34’üncü maddenin ikinci fıkrasındaki, “Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir” hükmündeki, “Ciddi emarelerin varlığı” ifadesinin devamına “Bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda” ibaresi getirildi.

Yönetmeliğe, “Hükümlüye arama sırasında tek kullanımlık giyim önlüğü verilir” ibaresi eklendi.

Ayrıca ‘detaylı arama’ sonrası tutanak tutulması ve aranan ile arayan kişilerin imzalarının burada yer alması gerekliliği de eklendi.

Değişiklikle yönetmelikte yer alan, “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır” hükmü, “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır” diye değiştirildi.