Cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı

İstanbul Çekmeköy’de, özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Çekmeköy’de özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmenin öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi.

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G’yi yakaladı. Zanlının, 3 Kasım 2024’e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan adli makamlara sevk edilen B.G. tutuklandı.

Okul hakkında da ‘suçu bildirmeme’ ve ‘kaçak işçi çalıştırma’ suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.