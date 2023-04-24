‘Cinsel istismar’ davası: Bu kez suçlanan bir savcı

CANAN COŞKUN

İstanbul Anadolu başsavcılığında görevli savcı Şaben Bağrıaçık’a bir kâtibi taciz ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Bugün görülen davada Bağrıaçık’ın adliyede görevli başka kişileri de sözlü olarak taciz ettiği öne sürüldü. Savcı hakkında zorla getirme kararı verildi.

‘Adliye dışında bana savcım deme’

İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeyen başlayan dava, Mart 2022’de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) iletilen şikayete dayanıyor.

Ocak 2022’de Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’nde kâtip olarak göreve başlayan davacının bugünkü duruşmadaki anlatımına göre savcı Bağrıaçık, bir gün kalemi arayarak bir adli işlem için kâtibin odasına gelmesini istiyor. Savcı, iş bitince katibe “Benim yüzümden mesaiye kaldın, seni ben bırakacağım” diyor. Katip, kalem müdürüne durumu mesajla anlatıp ne yapabileceğini soruyor. Kalem müdürü “Metroda arkadaşım bekliyor, onunla gideceğim” diye söylemesini tavsiye etse de Bağrıaçık, ısrar edip katibi arabasına alıyor. Araçta da katibe “Adliye dışında bana savcım deme, ismimle hitap et” diyor.

Savcı ısrar etti

Katibin bu sözleri üzerine mahkeme başkanı Emre Binici, “İsteseydin binmezdin arabaya” diye karşılık verdi. Katip de “Nasıl hareket edeceğimi bilemedim, o yüzden müdürüme sordum” dedi. Başkanın “Müdürün yol göstermiş, niye bindin arabaya” diye sorması üzerine katip, “Israrcı olduğu için kabul ettim, yemek teklifinde de bulundu” dedi.

Katip şöyle devam etti: Savcı, evin önüne gelince kendini içeri davet ettirmeye çalışıyor. Katip, site güvenliğinin önünde konu uzamasın diye kabul ediyor. Yeni taşındığından kötü bir izlenim bırakmamak için savcıyı eve alıyor.

Başkan Binici, bu noktada tekrar araya girerek “Daha önce eve birilerini aldın mı? Sen istemezsen kimse giremez eve” dedi.

Bağrıaçık’ın yaklaşık bir saat kadar evde kaldığını söyleyen katip şunları anlattı: “Anneme mesaj attım. ‘Seni aradığımda söylediklerimi idare et’ dedim. Bunu savcıyı evden göndermek için yaptım.”

Hâkim Binici de “Sürekli böyle der misin annene” diye sordu.

Katip anlatımına şöyle devam etti: “Kalkmaya niyeti olmadığını görünce kahve yaptım. Kahveyi verirken kolumu sıvazladı. Ben de ‘Hayır’ diyip pencerenin oraya geçtim. Beş dakika içinde evden gitti.”

’45 dakika ne konuştunuz’

Başkan Binici’nin “45 dakika ne konuştunuz” sorusu üzerine katip şu yanıtı verdi: “‘Nasıl gidiyor adliye’ diye sordu. Beni kendine kâtip olarak alacağını, saat 5’ten 8’e kadar kendisiyle çalışacak bir kâtibe ihtiyacı olduğunu söyledi.”

Hâkim, “Bu konuşmalar sırasında hakaret veya cinsel içerikli bir söz kullandı mı? Evden çık git deseydin gider miydi” diye sordu. Katip de “Buzdolabının üstünde erkek arkadaşımla fotoğraflarımız vardı. Yani bir erkek arkadaşım olduğunu ve onun eve geleceğini biliyordu” dedi.

Hâkim de “Erkek arkadaşına niye haber vermedin” diye sorduktan sonra sorularına şöyle devam etti: “Sana karşı tek eylemi koluna dokunmak mı, başka bir cinsel söylemi oldu mu? Şehvetli duygularla mı arkadaşça mı dokundu?”

Aynı yerden sinyal var

Katip, savcının arkadaşça dokunmadığını söyleyince Binici, sanık savcının HSK müfettişlerine katibin evine hiç gitmediğini söylediğini aktardı ve evinin önünü gören bir kamera olup olmadığını sordu. Katip, “Müfettiş baz sinyallerini almış, aynı yerden sinyal verdiğimiz ortada” dedi.

Katip, savcıdan şikâyetçi olduğunu ve davaya katılmak istemediğini söyledi.

Kalem müdürü tanık oldu

Katibin anlatımından sonra savcıyla aynı büroda çalışan kalem müdürü tanık olarak dinlendi. Kalem müdürü, katibin savcının ısrarından kurtulmak için tavsiye almak üzere kendisine saat 17:30 civarı mesaj attığını söyledi. Katibin anlatımında olduğu gibi kendisine yol gösterdiğini aktaran tanığa hâkim Binici “Savcı yeni personele ısrar ederse kâtip gider mi, savcının kâtibi olmayan birisi üzerinde nüfuzunu kullanacak bir gücü var mı” diye sordu.

‘Nereye şikâyet edeceğini bilmiyordu’

Adliyeye yeni başlayan bir personele bu tür bir bilgilendirme yapılıp yapılmadığını da soran hâkim Binici’ye tanık şu yanıtı verdi: “Saat 20:30 gibi yine aradı kâtip. Çok kötüydü, ağlıyordu. Çok ısrar ettiğini, arabaya bindiklerini, sahilden Tuzla yoluna saptığını, yemek yemek için ısrar ettiğini anlattı. Arabada ona savcı dememesini istemiş. Mağdur, adliyeye çok hâkim değildi. Savcıyı nereye şikâyet edeceğini de bilmiyordu. O kadar durumdan uzaktı. Yeni memur olduğu için düşünememişti. Kapıda çok ısrar etmiş içeri girmemesi için, sert savcı tavrıyla karşılaşınca mecbur kalarak içeri almış.”

Tanık, katibin camı açık tuttuğunu ve camın yanında oturduğunu söyleyince çok üzüldüğünü söyledi.

Başkaları da varmış

Savcı Bağrıaçık’ın Eylül 2021’den bu yana İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli olduğunu belirten tanık, müfettişe kayıt dışı olarak savcının başka personeli de sözlü olarak taciz ettiği yönünde duyumu olduğunu aktarmış.

Tanığın da anlatımından sonra mahkeme başkanı, savcı hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Hâkim Binici, savcının mahkeme kalemi tarafından arandığını, ancak yanıt vermediğini aktardı.

Duruşma ertelendi.

Savcı Bağrıaçık’ın Twitter hesabında daha önce Kahramanmaraş, Göksun, Ankara, Hatay, Kütahya ve Kayseri’de görev yaptığı yazıyor.