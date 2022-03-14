Çin’in teknoloji şehri karantinada: Apple da etkilenecek

Çin hükümeti, teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan 17,5 milyonluk Şenzhen şehrini yükselen vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Otobüs seferlerinin askıya alındığı şehirden çıkışlar da kısıtlandı. Apple da Çin’in teknoloji şehrindeki sıkıntından etkilenebilir.

Çin’in Shenzhen şehri. Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre Çin’de son 24 saatte 1807’si yurt içi kaynaklı 1938 Covid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle ülkede günlük vaka sayısı iki yılı aşkın süre sonrasında en yüksek seviyeye ulaştı. Çin’de en son 16 Şubat 2020’de 2 bin 48 vaka kaydedilmişti.

Foxconn, Huawei, Oppo ve Tencent gibi teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şenzhen’de de dün 60 yeni vakanın tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı. Dünyanın en büyük elektronik parça üreticisi Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda. Yani karantina, teknoloji dünyasında da aksaklığa neden olabilir.

Covid-19’un görüldüğü ilk ülke olan Çin, virüsün kökünün kazınması için sıkı karantina kurallarını uygulamaya devam ediyor.

Şenzhen’de gıda, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerini tedarik eden dışındaki işyerleri dışında her yer kapatıldı. Şehir, üç aşamalı testten geçirilecek. Artan vakalar nedeniyle Şenzhen’le birlikte şu an Çin genelinde 10 bölgede aynı tedbirler uygulanıyor.