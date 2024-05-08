Çin’in keşif aracı, Ay yörüngesine girdi

Çin, Ay’ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak için 3 Mayıs’ta uzaya gönderdiği ‘Çang’ı 6’ keşif aracının Ay yörüngesine girdiğini duyurdu.
Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin açıklamasına göre keşif aracı, Ay’a yaklaşırken yaptığı fren manevrasını tamamlayarak konumlandı.
Fren manevrası, keşif aracını yavaşlatarak Ay’ın kütle çekimine girip etrafında dönmesini sağladı.
Çang’ı 6, yörüngede bulunan aktarım uydusu ‘Çüeçiao-2’nin yardımıyla irtifa ve eğim ayarlamalarını gerçekleştirecek.
Ay’ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki krater Apollo Çanağı’na yumuşak iniş yapılması hedefleniyor. Ay yüzeyini kazarak toprak ve kaya örnekleri toplayacak araç, örnekleri Dünya’ya getirecek.
Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızıyla Ay’ınki eşit olduğundan Ay’ın hep aynı yüzü Dünya’ya dönük. Bu yüzden görünmeyen tarafa ‘karanlık yüz’ deniyor.
Çin 2019’da Ay’ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülkeydi.