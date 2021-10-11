Çin’in blokzincir ağı Türkiye’ye genişliyor

Çin’de blokzincir teknolojilerinin kamusal ve özel kullanım için ülke genelinde yayılımını sağlayan BSN projesinde bir portal da Türkiye’de açılacak.

Fotoğraf: Rappler

Çin’de hükümetin BSN’yi idare etmekle görevlendirdiği Red Date Technology şirketi, bugünkü açıklamasında Türkiye-Çin İş Geliştirme Forumu’yla işbirliği halinde Türkiye’de yeni bir portal açacağını duyurdu.

Forkast.news sitesinin haberine göre şirket, blokzincir portalının yıl sonu gibi faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti.

BSN Türkiye’de blokzincir uygulamalarının geliştirilmesi için bir altyapı niteliği taşıyacak; şirket hedeflerinin daha uygun maliyetler sunmak olduğunu vurguladı.

BSN’de Ethereum, Algorand, EOS, Polkadot, NEO, Tezos, Oasis, Hyperledger Fabric, ConsenSys Quorum ve Corda gibi blokzincir uygulamaları de entegre edilmiş durumda. Çinli platformda Amazon Web Hizmetleri, Google ve Microsoft Azure dahil birçok bulut hizmeti de destekleniyor.

Red Date daha önce Hong Kong ve Güney Kore’de portal açmıştı, Türkiye’deki şirketin dördüncü portalı olacak, diğeri ise Türkiye’yle eşzamanlı Özbekistan’da açılacak.

Şirketin CEO’su Yifan He, “Türkiye uzun süredir Asya ile Avrupa arasında köprü rolünü üstleniyor ve bu BSN’nin Asya dışındaki ilk portalını orada açma kararı için çok uygun” dedi.

BSN projesi Nisan 2020’de başlamıştı.

Blokzincire merkezi olmayan bir şifreleme kayıt defteri denebilir. Bu yeni teknolojide merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak sağlanarak, merkezi güven internet ortamında dağıtılıyor. Veri transfer edilen mevcut internet ortamında, değerli varlıkların transferine de olanak imkan tanıyan blokzincirin olanakları çeşitlendirilebilir uygulamalar ile çok daha geniş bir yelpazeye ulaşabiliyor. Son dönemde blokzincir teknolojisi yaygın olarak Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların altındaki teknoloji olarak biliniyor.