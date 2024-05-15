Çin’den yolcu gemisiyle gelenlere vize muafiyeti

Çin ülkeye büyük yolcu gemisiyle gelen turistlerden vize talep etmeyeceğini açıkladı.

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Çin Ulusal Göç İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çinli acentelerin organizasyonundaki turist grupları yolcu gemilerinin yanaştığı 13 liman kentine vizesiz girebilecek.

Ülkenin kuzey kıyısındaki Tiencin, Dalian ve Çingdao, doğu kıyısındaki Şanghay, Lienyungang, Vıncou, Couşan ve Şiamın’la güney kıyısındaki Guangcou, Şıncın, Beyhay, Haykou ve Sanya liman şehirleri vizesiz ziyaret edilebilecek.

Vize muafiyeti geminin limandan ayrılış süresiyle sınırlı olacak ve 15 günü aşmayacak.