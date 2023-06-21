Çin’den elektrikli araçlar için vergi indirimi

Çin, satışları desteklemek amacıyla elektrikli araçlar dahil çevre dostu yeşil araçlara yönelik vergi indirimi uygulayacak.

Tesla. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Çin, düşen talebi desteklemek ve üretici firmaların hisselerini yükseltmek için önümüzdeki dört yılı kapsayacak şekilde elektrikli ve diğer çevre dostu yeşil araçlara yönelik 520 milyar yuan (72,3 milyar dolar) değerinde bir vergi indirimi paketi açıkladı.

Paket, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki satışların düşmesinden ve ivmesini kaybeden ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin artmasının ardından geldi.

Reuters’ın aktardığına göre, satın alınan ‘yeni enerjili’ araçlar, 30 bin yuan’a (4 bin 170 dolar) varan alım vergisinden muaf tutulacak.

Maliye Bakan Yardımcısı Xu Hongcai düzenlediği basın toplantısında, toplam vergi indirimlerinin 520 milyar yuan (72,3 milyar dolar) tutarında olacağını söyledi.