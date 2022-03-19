Çin’de bir yılı aşkın aradan sonra Covid-19’dan ilk can kaybı

Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin ana karasında bir yılı aşkın sürenin ardından virüse bağlı ilk can kaybı yaşandı.

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Çin’de son haftalarda Omicron varyantının ağırlıkta olduğu vakalar, çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. Günlük vaka sayısı, bazı günlerde 3 bini aşarken belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen ‘asemptomatik’ vakalarla 5 binlere kadar ulaştı.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin’in Covid-19’a karşı ‘sıfır vaka’ stratejisi için de sınamaya dönüştü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde virüs bulaşan iki kişi hayatını kaybetti.

Çin ana karasında en son 26 Ocak 2021’de Covid-19’a bağlı can kaybı bildirilmişti.

Hong Kong

Öte yandan, Covid-19’un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı yükseliş Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde de bugüne dek görülen en büyük salgın dalgasını yarattı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu kentte yılbaşından bu yana vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı sayısı ise 5 bini aştı. Kentteki vakaların yüzde 88’i, ölümlerin ise yüzde 89’u bu dönemde kaydedildi.