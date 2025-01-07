Çin’de 6,8’lik deprem: 53 kişi ölü, 62 yaralı

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 53 kişi öldü, 62 kişi de yaralandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi’nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.
Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde Çin’in yerel saatine göre 09:05’te oldu.
Xinhua ajansı, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişinin öldüğünü 62 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Depremde 1000’den fazla yapı hasar aldı.
Nepal ve Hindistan gibi çevre ülkelerden de hissedilen depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.