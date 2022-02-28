Çin, Rusya’ya SWIFT yaptırımına karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Batılı devletlerin Rusya’ya karşı getirdiği yaptırımlar kapsamında Rusya’nın bazı bankalarına SWIFT işlem yasağı getirilmesine karşı olduğunu yineledi.
Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, bu yaptırımların ‘yasadışı ve yanlı’ olduğunu ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatması Batılı devletlerin tepkisini çekerken, halihazırda 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya’ya ek yaptırımlar uygulanmasına karar verilmişti. Yeni yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor.