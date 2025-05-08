Çin lideri: Rusya'yla çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, “Rusya’yla çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız” dedi.

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Şi, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’yı mağlup etmesinin 80’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen zafer günü etkinliği için Moskova’da.

Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından Putin, yarın Kızıl Meydan’da düzenlenecek askeri geçit töreninde Çinli askerlerin de olacağını belirtip “Sayıca en büyük yabancı asker birliği olacak” dedi.

73 yaşındaki siyasetçi şöyle konuştu:

“Çinli dostlarımızla birlikte tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz, savaş dönemindeki olayların anısını koruyoruz, Nazizm ve militarizmin tezahürlerine karşı mücadele ediyoruz.”

‘Rusya’yla çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız’

Şi de Moskova’daki kutlamalara katılmaktan memnuniyet duyduğunu, Rus ve Çin halklarının 80 yıl önce ağır kayıplar pahasına büyük bir zafer kazandığını, dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük katkı sağladığını belirtti.

72 yaşındaki siyasetçi şöyle konuştu:

“Tarih ve gerçeklik, ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesinin iki halk arasındaki asırlık dostluğun sürdürülmesi açısından elzem olduğunu açıkça ortaya koyuyor.”

Şi, Rusya’yla birlikte tarihi gerçeği korumaya, çıkarlarını savunmaya ve çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazır olduklarını da vurguladı.