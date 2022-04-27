Çin: Hiç kimse ‘üçüncü dünya savaşı’nın çıkmasını istemiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yeni bir dünya savaşına yol açmasını hiç kimsenin istemediği belirtti.

Pekin yönetimi, Ukrayna ile savaşında Rusya’yı açıkça kınamaktan kaçındığı ve savaşı durdurma konusunda yeterince ağırlık koymamasının yanı sıra Rusya’nın tezlerine destek verdiği yönündeki eleştirilere hedef oluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, krizle ilgili “Üçüncü dünya savaşının çıkmasının gerçek bir tehlike olduğu” demişti.

Çin’in dışişleri sözcüsü Vang, konuyla ilgili “Hiç kimse üçüncü dünya savaşının çıkışını görmek istemiyor. Umarız ilgili taraflar sakin düşünüp itidalle hareket eder, gerilimin yükselmesini önler ve en kısa zamanda barışı sağlayarak Avrupa’ya ve dünyaya daha ağır bir bedeli ödetmekten kaçınırlar” dedi.

Mevcut şartlarda tüm tarafların önceliğinin çatışmaların yayılmasını ve uzamasını önlemek üzere diyalog ve müzakereyi teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Vang, “Avrupa’nın Soğuk Savaş’ın sona ermesinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen neden yeniden çatışmayla yüzleştiği; dengeli, etkili ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl inşa edilebileceği ve küresel güvenlik yönetimi sisteminin nasıl güçlendirileceği üzerine düşünmeliyiz” yorumunu yaptı.