Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çilingirler uyardı: 7 Mayıs’tan sonra kapıda kalmayın

Ankara Anahtarcılar Kilitçiler ve Çilingirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Hazinedar, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmadıkları için 7 Mayıs’tan sonra çalışamayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay

17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminde birçok meslek grubuna muafiyet tanınırken çalışanlar işe gidiş-gelişlerinde görev belgesi ibraz etmek zorunda.

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e-Devlet’ten alınan hazır belgelerde, meslek kodlarını içeren NACE kodu bulunuyor. Ancak birçok kişi internet üzerinden belge alamadığı için elle doldurulan görev belgelerinin 7 Mayıs’a kadar geçerli olacağı açıklanmıştı.

ANKA’nın haberinde çilingirlerin geçici belgeyle hizmet verdiği, ilgili genelgelerde muaf tutulan meslekler arasında eklenmedikleri belirtildi.

Hazinedar, dışarıda kalan vatandaşların bu süreçte anahtarcı bulmakta güçlük çektiğini ifade etti.

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Hazinedar, meslek bilgisini içeren NACE kodları olmaması nedeniyle çilingirlerin e-Devlet’ten muafiyet belgesi alamadığı için sokağa çıkamadığını belirterek, “Vatandaşın mağduriyetine cevap veremiyoruz” dedi.

Oda başkanı, “Ya arka sokaklardan vatandaşa ulaşacağız ya da vatandaş 155’i arayıp yardım isteyecek” ifadesini kullandı.

Hazinedar, 7 Mayıs’tan sonra hizmet veremeyebileceklerini belirterek “7 Mayıs en son gün. 7 Mayıs’tan sonra vatandaşımız kapıda kalmamaya özen göstersin, anahtarcı bulamayabilir” dedi.

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