Cihan Tuğal: Uluslararası ilişkileri aile ilişkilerinin belirlediği bir döneme mi giriyoruz?

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Ne ‘ilkeler’ ne ‘milli çıkarlar’ ne de ‘piyasalar’… Uluslararası ilişkileri aile ilişkilerinin belirlediği bir döneme mi giriyoruz? Trump’ın Ortadoğu ziyareti, Amerikan hükümetinin iç dengelerini tekrar sarstı. Neoconlar güç kaybetti. Oligarşi kazandı. İlişkiler iyice kişiselleşti. Trump Ortadoğu ziyaretini sadece bölgeye çeki düzen vermek için değil, evdeki rakiplerine gol atmak için kullandı. Kendisiyle kişisel ve ailevi ilişkileri olan sermayedarlar ciddi mevzi kazandı, serbest piyasacılar (kısmen) kaybetti.

Ortadoğu’da Trump ziyaretinin en büyük galibi ise başta Suudiler ve Katar olmak üzere Körfez monarşileri. Sadece büyük iş anlaşmalarına imza atmakla kalmadılar. Suudiler, Filistin davasına ‘müzmin hain’ görünüşünden bir parça kurtardılar kendilerini.

Netanyahu ve Trump arasında artan gerginliği “Bizim zaferimiz” diye satıyorlar. “Batı liderleri bizim sözümüze geldi” diyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri’nin medyası, üstelik tam da bu hafta Gazze’deki katliamın şiddetlenmesine rağmen, Trump’ı diplomatik aklıselimin ve barışın sesi olarak pazarlıyor.

Trump’ın kumarı, kısmen petrol fiyatlarının düşmeye devam etmesine dayanıyor. Bu kumar bir süre tutabilir çünkü Körfez devletlerinin niyeti, Amerika’dan aldıkları teknolojiyle petrole bağımlılıklarını kırmak. İroni şu ki, bunu yaparken petrol fiyatlarını düşük tutma silahını kullanıyorlar.

Bu da Körfez ülkelerinde refaha ve kalkınmaya daha az yatırım anlamına gelecek. Böyle bir dengeyi ne kadar sürdürebileceklerini göreceğiz. Trump, düşük petrol fiyatlarından gelen rahatlamanın karşılayamadığı kayıpları da başka ülkeleri tehdit ederek, haraç keserek kapatmaya çalışacak.

Hesapların tutmaması durumunda ise, Trump ve çevresindeki şirketler sadece yoksulları ve orta sınıfı değil devleti ve burjuvaziyi de yağmalayacak.

Cihan Tuğal’ın yazısı