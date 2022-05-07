Cihan Tuğal: Neydi bu umudu temelsiz kılan?

Biliyorsunuz resmi muhalefetin ısrarcı olduğu bir konu var. Sokağa çıkmayacaksınız. Eğer çıkarsanız iç savaşa sürükleniriz. Hem on milyon kişi bile sokağa çıksa ne değişir ki? Bakın, Gezi’de çıktınız, her şey daha kötüye gitti.

Bu argümanlara karşı sokağı savunanlar, ayaklanmanın Gezi Parkı’nı kurtararak ve beş benzemezi demokrasi fikri etrafında birleştirerek zafer elde ettiğini iddia ediyorlar.

Bunu bir körler sağırlar diyaloğuna çevirmemek için, bir noktayı hatırlamakta fayda var. Ayaklanma günlerinde, ve bunu takip eden aylarda, Gezi’den sonra hükümetin gideceğine, ardından da demokrasi geleceğine dair genel bir beklenti vardı. Hatta hatırlayalım, bu umudu resmi muhalefetin tabanı da paylaşıyordu.

Neydi bu umudu temelsiz kılan?

Ne kadar büyük olursa olsun, tek bir ayaklanmaya böyle bir misyon yüklemek, AKP iktidarının niteliğini kavrayamamaktan kaynaklanıyordu.

Cihan Tuğal’ın yazısı