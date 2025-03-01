Cihan Tuğal: Kumarbaz Trump'ın ikinci dönemi ilkine göre çok daha vahşi başladı

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Kumarbaz Trump’ın ikinci dönemi, ilkine göre çok daha vahşi başladı. Geçtiğimiz haftalarda, eğitim, bilim ve yoksullara aktarılan kaynaklar hızlıca kısıldı. Amerikan sağı çok mutlu.

Fakat Trump’ın nerelerde tökezlediğine de dikkat etmek lazım. Oylarının ciddi bir kısmını ‘doğal felaket’ yardımlarına ve (alt-orta sınıf beyazların da sağlık harcamalarını destekleyen) ‘Medicaid’e dokunmayacağına söz vererek alan Trump, göreve gelir gelmez bu ikisini tırpanlamaya girişti.

Trump’ın kendi seçmeni, gerek Cumhuriyetçi siyasetçilerin toplantılarına katılarak gerek başka yöntemlerle memnuniyetsizliğini dile getirmeye başladı. Cumhuriyetçiler’in bir dahaki seçimleri kazanamayacağı yönündeki spekülasyonu güçlendiriyor bu ortam.

Bu arada aşırı sağın giderek artan iç çekişmelerini alelacele Uzun Bıçaklar Gecesi’ne benzetenler oldu. Fakat Trump’ın karşı karşıya kaldığı sağ muhalefet çok farklı. Nazi Almanyası’nın aksine, ne birleşik bir faşist hareket var, ne de bunun ‘sol’ ya da ‘devrimci’ kanadı. Üstelik Nazi Almanyası’nda, sermayenin gündelik ve kesimsel çıkarlarına karşı devleti ve (aryan) ‘halk’ı koruduğunu iddia eden faşist hareketin kendisiydi, sadece Uzun Bıçaklar Gecesi’nde kıyıma uğrayan ‘sol’ kanadı değil.

Yaşananların yanlış anlaşılmasının sebeplerinden biri, Trump’ın arkasındaki koalisyonun yeterince tanınmaması.

Koalisyonun hakim kanadı faşizan güçler değil. En başta oligarklar ve (sağ-liberter) Heritage kuruluşu yön veriyor Trump’a. İkincil olarak da, yerleşik parti aygıtları ve ticaret odası gibi sermayenin geleneksel çıkarlarını gözeten çevreler. Bu ikincil kesim arada ayak diretse de, (şimdilik) çoğunlukla oligarklara boyun eğmiş bulunuyor. Kaos şiddetlendikçe tavrı değişebilir.

Faşizan akım ve gruplar ise birlik arzetmekten, Trump koalisyonunu devletçi ve ‘halkçı’ bir rotaya çekmekten aciz. Sosyal medyada gürültü yapıyorlar. Steve Bannon gibi isimler arada Musk’a dikleniyor. Ancak herhangi bir faşist kadronun, protestolara sahne olan parti toplantılarında örgütçülük ve önderlik yaptığına dair bir duyum almış değiliz

Cihan Tuğal’ın yazısı