Çiğdem Toker: Zeytinliklerin santrallere açılmasında elektrik krizi etkili

Elektrik meselesindeki kriz büyüyüp derinleşiyor. Ayakta kalmaya çalışan vatandaş, ikiye üçe katlanan elektrik faturalarıyla boğuşurken, üretim tarafında da maliyet ve döviz kuru sorunu ağırlaşıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanları termik santral faaliyetine açılmasında işte bu krizin de etkili olduğu konuşuluyor. Hani o, kanuna aykırı upuzun maddenin içine, “kamu yararı” kavramının sıkıştırılma sebebi de buymuş. Yani bizi bekleyen elektrik krizi ve termik santralların elektrik üretimi için kullandığı kömüre duyulan ihtiyacın artması. O da Ege’deki santraller için zeytinlikleri “taşıyarak” (!) mümkün.

Şimdi bu yönetmeliği yapanlara ve yaptırtanlara deseniz ki, hani milletin sağlığının canına okuyan o 15 kömürlü termik santrale baca gazı takılacaktı. Hani bu baca gazı takılmadı diye bir ara “dostlar alışverişte görsün” hesabı kapılara kilit vurulmuştu. Ne oldu? Hangisine baca gazı takıldı? Hangileri ne yatırım yaptı? O santrallardan çıkan baca gazlarının yol açtığı erken ölümler sayısız bilimsel rapora yansımışken, şirketleri baca gazı yatırımına mecbur etmek kamu yararından sayılmıyor mu Sayın Enerji Bakanlığı?

Çiğdem Toker’in yazısı