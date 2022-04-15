Çiğdem Toker: Yepyeni bir eşik

Hak arayışının kriminalize edilişi yeni değilse kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele eden bir derneği kapatma girişimi, yepyeni bir eşik… Şu kadarını biliyoruz değil mi? Eğer Türkiye’de yargı, sağlıklı işleseydi, erkekler, cezasızlıktan, “iyi hal” indirimlerinden devşirdikleri çarpık özgüvenle kadınları öldürmeyi akıllarından bile geçiremez, adalet arayışları ızdıraplı süreçlere dönüşemez, dolayısıyla Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nu ortaya çıkaracak bir iklim oluşamazdı. Kadın cinayetleri durmayıp arttığına göre, bu cinayetlerin duracağı bir hayat için verilen mücadele de durmayacaktır.

Çiğdem Toker’in yazısı