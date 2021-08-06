Çiğdem Toker: Yangının büyük faturasını yine bu halk ödeyecek

Düşünsenize, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, altı uçağın “ayağa kalkması” için gereken paranın 4 milyon dolar olduğunu söyledikten sonra, “Bu parayı herkes verebilir. Hatta yardım kampanyası bile düzenlenebilir. Bunun için kimsenin beklemesine gerek yok” diyor. (4 milyon dolar bugünkü kurla 34 milyon 160 bin TL’ye karşılık geliyor.)

Uçaklar hangarda tutulurken, yabancı ülke uçaklarının günler sonra yardıma geldiği bir ülkenin acılı vatandaşlarıyla alay eder gibi söylenen bu sözler, sadece söz olmakla kalsa yine iyi.

Yangının büyük faturasını, dolaylı vergilerle, işsizlikle derinleşecek ekonomik krizle yine bu halk ödeyecek.

Çiğdem Toker’in yazısı