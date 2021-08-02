Çiğdem Toker: Yangın günü talan kanunu

Ormanlar küle dönerken yürürlüğe giren kanundan haberiniz vardır. Yine de değinelim. Eğer bir yerin konumu otel ya da turizm tesisi kurmaya elverişliyse, yapılaşma yetkisi Turizm Bakanlığı’na devredilecek. Tabii ki Cumhurbaşkanı’nın takdiri ve kararıyla.

Öyle bir yeni talan kapısı ki bu, formalite icabı bile olsa ÇED raporu istenmeyecek.

Evet iklim krizi şiddetinin artması sonucu yerkürenin ardı ardına ekolojik felaketlere sahne olduğu doğru. Türkiye’nin bu süreçten payını aldığı da. Ancak ekonomisi krizde, işsizliği artan, anayasası askıya alınmış, düzensiz göçlere, talanlara yol veren, hesap vermeyen bir iktidarın yönettiği ülkemiz çok daha zor bir dönemeçte.

Çiğdem Toker’in yazısı