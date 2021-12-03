Çiğdem Toker: ‘Ya tutarsa’ kabilinden

Yeni Bakan Nebati bir de şunu dedi: “Eşgüdüm içinde Sayın cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı ve bu adımların atılması noktasında her türlü özverinin ortaya konulduğu bir süreci yaşayacağız.”

Sevgili okurlar demek ki; bir iktidar 20 yıl sürünce, dengelerini altüst ettiği bir ekonomiyi kendisi değil de başkası yapmış zannedecek (!) veya topluma “ya tutarsa” kabilinden öyle göstermeye çalışacak kadar gerçeklikle bağı kopuyor.

Bütün bunların topluma faydası nedir, diye sorabilirsiniz. Nebati, ihracatçı tekstil şirketi olan, eğitimi ekonomi üzerine olmayan, din temelli vakıflarda yer almış bir isim. Erdoğan ile aynı dili konuşan Nebati döneminde, ihracata ağırlık verirken emeği ucuzlatacak, diğer yandan da seçime odaklı harcamacı politikalar uygulanacağı, küsen seçmeni yeniden kazanmayı uman adımlar atılacağı anlaşılıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı