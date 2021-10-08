Çiğdem Toker: Vergiden kaçınmak yasal olsa bile meşru değil

Pandora Papers’a göre Cengiz, Virgin Adaları’nda kurulan MEFA Cengiz Limited şirketi üzerinden 2011 yılında Londra’da bir ev satın alıyor. Off shore şirketler aracılığıyla ev satın almanın avantajlı olduğu Londra’daki bu ev için yapılan ödeme, 3 milyon 750 bin paund. Mehmet Cengiz, DW Türkçe’nin sorusuna verdiği yanıtta, bu tutara verginin de dahil olduğunu belirtmiş.

Tekrar hatırlatalım ki, vergiden kaçınma amacına imkan tanıyan, bu “altyapı”yı sağlayan yerlerde şirket kurmak yasal. Yani ortada gayri kanuni bir durum yok. Zaten tam da bu nedenle, ilk gün adı geçen Rönesans Grubu bu yönde bir yazılı açıklama yaptı. Ancak sorun bu değil.

Sorun, vergiden kaçınmanın yasal olsa bile meşru olmayışında düğümleniyor.

Yoksulluğun derinleştiği, üniversite öğrencilerinin temel insan hakkı olan barınmadan mahrum kaldığı, atık toplayıcıların evine baskın yapıldığı, vatandaşın sağlık hizmetine erişemediği, eğitim alamadığı, iş bulamadığı, güvencesizliğin kural haline geldiği bir ülkede, milyarlarca liralık vergiyi ödeyebilecekken ödemekten kaçınmak, evet gayrimeşrudur.

Çiğdem Toker’in yazısı