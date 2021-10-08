Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Vergiden kaçınmak yasal olsa bile meşru değil

Pandora Papers’a göre Cengiz, Virgin Adaları’nda kurulan MEFA Cengiz Limited şirketi üzerinden 2011 yılında Londra’da bir ev satın alıyor. Off shore şirketler aracılığıyla ev satın almanın avantajlı olduğu Londra’daki bu ev için yapılan ödeme, 3 milyon 750 bin paund. Mehmet Cengiz, DW Türkçe’nin sorusuna verdiği yanıtta, bu tutara verginin de dahil olduğunu belirtmiş.

Tekrar hatırlatalım ki, vergiden kaçınma amacına imkan tanıyan, bu “altyapı”yı sağlayan yerlerde şirket kurmak yasal. Yani ortada gayri kanuni bir durum yok. Zaten tam da bu nedenle, ilk gün adı geçen Rönesans Grubu bu yönde bir yazılı açıklama yaptı. Ancak sorun bu değil.


Sorun, vergiden kaçınmanın yasal olsa bile meşru olmayışında düğümleniyor.

Yoksulluğun derinleştiği, üniversite öğrencilerinin temel insan hakkı olan barınmadan mahrum kaldığı, atık toplayıcıların evine baskın yapıldığı, vatandaşın sağlık hizmetine erişemediği, eğitim alamadığı, iş bulamadığı, güvencesizliğin kural haline geldiği bir ülkede, milyarlarca liralık vergiyi ödeyebilecekken ödemekten kaçınmak, evet gayrimeşrudur.

Çiğdem Toker’in yazısı

SON HABERLER

‘Garantili’ şehir hastanesi: Covid-19 hastası tedavisi bitmeden taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan kızı Nisa Karabük reklam için kullanılan babasının kalp krizi riski taşıdığını bu nedenle tedavisinin devam etmesi gerektiğini ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.

Ünlü programcı, Nusret’te 700 sterline et yediğini yalanladı: Keşke…

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde yeni açtığı restoranına giden TV ünlüsü Gemma Collins, bir steak için 700 sterlin (8 bin 400 lira) ödediğini yalanladı: 1450 sterlin (17 bin 500 lira) ödedim.

Merkez Bankası rezervleri düşüşte

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 1 Ekim haftasında 322 milyon dolar düşerek 121 milyar 722 milyon dolara geriledi. Swaplar hariç net rezerv ise eksi 37,3 milyar dolar.

Kalamış Yat Limanı’na 2,5 milyar liralık teklif

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi.