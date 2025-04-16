Çiğdem Toker: Üniversite ve lise öğrencilerinin derdi eşitlik ve adalet temelinde özgür bireyler olarak yaşamak

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

AKP iktidarının, toplumsal rıza üretiminde zorlandığı gerçeği yeni değil. Ama artık saklanamaz bir halde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıllık diplomasının yetkisiz bir heyetçe iptali, ardından kendisi ile birlikte çalışma arkadaşlarının polis baskınıyla gözaltına alınarak tutuklanması ve devamındaki seri hukuksuzlukların yol açtığı toplumsal tepki, hayatın farklı alanlarına yaygınlaşarak yükseliyor.

Lise öğrencilerinin; İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da, Amasya’da, Aydın’da, Tunceli’de ve başka illerde sergilediği bu itiraz hareketi; uzun sürmüş AKP iktidarının unutturmak, yerine “tebaa”yı koymak için çok uğraştığı bir bağın hayati önemini, hepimize yeniden ve capcanlı hatırlatıyor: Yurttaşlık bağı. CHP’nin Saraçhane mitinglerinde üniversitelilerin, bugün de liseli öğrencilerin derdi aslında aynı ortak paydada birleşiyor: Eşitlik ve adalet temelinde özgür bireyler olarak yaşamak. Bu talebin zorunlu istikameti ise yurttaşlık.

Eğitim hakkı, Anayasa’nın doğrudan güvence altına aldığı haklardandır. Bugün ülkenin dört bir yanındaki öğrenciler, yahut geçmişteki söylenişiyle talebeler, sadece eğitimin kendisini değil; o eğitimin nitelikli olmasını da talep ediyor. Meşru taleplere kulak verilmesi, gençlerin ve ülkenin yararına olacaktır.

Çiğdem Toker’in yazısı