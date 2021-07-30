Çiğdem Toker: Uçakların inatla ve ısrarla kullanılmayışı akıl alır gibi değil

Sekiz ilde onlarca noktada çıkıp yayılan bu yangınlara; terör saldırılarının mı, ihmallerin mi yoksa iklim krizinin mi yol açtığına dair soruların cevapları elbette ortaya çıkar. Ancak bu tabloda normal olmayan bir şey varsa o da yangın söndürme çalışmalarının yetersizliği. Hepimiz Türkiye’nin olanakları, birikimi, kapasitesi, kadrolarının gerçekte bu yangınlara zamanında ve etkili müdahalede bulunmaya yetecek ölçüde olduğunu biliyoruz.

Hal böyleyken son birkaç yıldır yangınlara müdahalede, çok can yakıcı yetersizliklere tanık oluyoruz. Söndürme çalışmalarında hayatlarını tehlikeye atarak çalışan görevlilere hiçbir sözümüz olamaz. Ama özellikle Türk Hava Kurumu (THK) envanterinde yangın söndürme uçakları bulunduğu halde, müdahale sonuçlarını olumlu etkileyebilecek uçakların inatla ve ısrarla kullanılmayışı akıl alır gibi değil.

Çiğdem Toker’in yazısı