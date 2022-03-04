Çiğdem Toker: Türkiye’nin Rusya’yla enerji ilişkisi bu denklemde nasıl yer bulacak?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, dünyadaki enerji dengelerini değiştirdi. Batı’da Rus gazına bağımlılığı azaltacak çalışma başlamıştı. Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) hazırlanan 10 maddelik planı, dün dünyaya duyurdu. IEA Başkanı Fatih Birol’un çevrimiçi toplantıyla açıkladığı enerji planının en çarpıcı maddesi, Rusya ile yeni herhangi bir gaz sözleşmesi imzalanmaması başlığını taşıyor.

Dünyanın yeni enerji dengesinde zorlayıcı önlemler alınırken, Türkiye’nin Rusya ile enerji ilişkisi ile Akkuyu nükleer santral ve enerji anlaşmasının bu denklemde kendisine nasıl yer bulacağı, ayrı bir önem kazanacak.

Çiğdem Toker’in yazısı