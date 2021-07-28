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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Tepkileri mültecilere yönlendirerek oy hesabı yapıyor olabilirler

Savaştan, getirdiği yıkımlardan kaçanların, insanca hayat talep etme hakkı dünyanın her yerinde meşrudur. Bununla birlikte yaşadığı ülke, şehir, apansız ve kontrolsüz biçimde, binlerce tanımadığı, ne yaptığını bilmediği göçmenle dolan insanların da güvenlik içinde yaşama talebi bir o kadar meşrudur.

Bu meşru taleplerin ortasında, temsil yetkisine sahip yöneticiler ile medyaya önemli bir görev düşüyor: Yabancı düşmanlığını, ırkçılığı körükleyici dil ve davranışlardan uzak durmak. Pandemiyle ekonomik krizin derinleştiği, tabiri caizse herkesin canının burnunda olduğu böyle bir dönemde, özellikle siyasetçi yöneticilerin kullandığı dil, dikkatli ve sorumlu olmak zorunda.


Türkiye, 19 yıldır iktidarda olan AKP’nin yanlış politikaları sonucu; hibe yardım adı altındaki uluslararası “rüşvetler” karşılığında, Avrupa’nın göçmen deposu oldu. Hep birlikte ağır bedeller ödüyoruz. Dahası, AB liderleri artık açık oynuyor. Bu tablonun gerçek sorumlularına ses çıkaramayanlar, tepkileri güçsüz konumdaki mültecilere yöneltip/yönlendirerek oy hesabı yapıyor olabilir. Ancak bu tutum, çatışmaları büyütecektir.

Çiğdem Toker’in yazısı

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