Çiğdem Toker: Tazminat kararlarının beş aylık bilançosu 255 milyon liraya ulaştı

Bütçede “bireysel başvuru tazminat ödemeleri” başlığı altında, devletin vatandaşa mayıs ayında 65 milyon TL tazminat ödediğini görüyoruz. Ki, nisan ayında bu rakam çok daha yüksek: 122 milyon 172 bin TL. Böylece bu sene, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru dosyalarında verdiği tazminat kararlarının 5 aylık bilançosu 255 milyon 156 bin TL’ye ulaştı. Meselenin çarpıcı bir yönü de beş aylık bu tazminat tutarının, geçen yılın tamamının 2.5 katı olması. 2021 yılında bireysel başvurulardaki ihlal kararlarıyla birlikte Hazine’nin hakkını ihlal ettiği vatandaşa ödediği tutar 100 milyon 713 bin TL’ydi.
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