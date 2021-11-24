Çiğdem Toker: Tansu Çiller de böyle yapmıştı

Galiba bu işin doğasında var: Emeği daha da ucuzlatarak insanları yoksulluğa açlığa mahkum ederken; “oyun”, “Kurtuluş savaşı”, “Allahın yardımı”, “milletin desteği”, “soğan ekmek yemek”, “dış güçler” gibi sözlerle toplumu akılsız yerine koyma girişimleri. Tansu Çiller de böyle yapmıştı. Ancak Erdoğan ve yol arkadaşlarının gözden kaçırdığı konu, özenle inşa ederek besleyip büyüttükleri medyalarının bu masalları yaysa, hatta yalan habercilik bile yapsa açlık ve yoksulluk karşısında hükümsüzleştiği. Yeminli iktidar taraftarları dahi, yüksek kurun her derde deva iyi bir şey olduğu yalanına, TL’nin değer kaybının dış güçlerin oyunu olduğuna artık inanmıyor.
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Ekonomist görüşleri: Dolar daha ne kadar çıkar, çözüm erken seçim mi?
TL’nin altı haftadır kesintisiz değer kaybetmesi sonrası bazı ekonomistler artık mevcut iktidarın vadesini doldurduğu görüşünde.
Twitter’da kur: Devletin yetkili birimleri sadece seyir mi ediyor?
Türk Lirası’nın dolar karşısındaki tarihi eriyişi Twitter’da da gündemin birinci sırasında.
DSÖ, ilk kez bir Covid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’nin (CSIC) geliştirdiği Covid-19 antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.
AİHM’den KHK’lı hukukçular için tazminat kararı: ‘Daha da ağırları gelecek’
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz’dan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan hakim ve savcılar için verdiği kararda ‘özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine’ hükmetti ve Türkiye’yi 2 milyon 135 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.
Demirtaş: Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip Boji’ye bağlayacaklar
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da ‘toplu taşıma kullanması’yla ünlü köpek ‘Boji’ye seslendi: “Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme.”