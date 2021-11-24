Çiğdem Toker: Tansu Çiller de böyle yapmıştı

Galiba bu işin doğasında var: Emeği daha da ucuzlatarak insanları yoksulluğa açlığa mahkum ederken; “oyun”, “Kurtuluş savaşı”, “Allahın yardımı”, “milletin desteği”, “soğan ekmek yemek”, “dış güçler” gibi sözlerle toplumu akılsız yerine koyma girişimleri. Tansu Çiller de böyle yapmıştı. Ancak Erdoğan ve yol arkadaşlarının gözden kaçırdığı konu, özenle inşa ederek besleyip büyüttükleri medyalarının bu masalları yaysa, hatta yalan habercilik bile yapsa açlık ve yoksulluk karşısında hükümsüzleştiği. Yeminli iktidar taraftarları dahi, yüksek kurun her derde deva iyi bir şey olduğu yalanına, TL’nin değer kaybının dış güçlerin oyunu olduğuna artık inanmıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı