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Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Sürat Kargo beş ay önce kurulan bir şirkete mi verilecek?

Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip mezunu olan Bacacı’nın şirketi, TMSF ihalesinde ipi göğüsleyen şirket olacak mı? Port Kargo ve Lojistik A.Ş’nin bağımsız bir şirket mi yoksa TÜRGEV, Ensar, Türken gibi vakıflarla iktisadi/organik bağları var mı ve olacak mı gibi sorular da cevap bekliyor.

Ama TMSF’nin cevaplaması gereken asıl soru şu olmalı: Sürat Kargo beş ay önce kurulup, ihaleden üç hafta önce amaçlarına posta ve kargo taşımacılığını eklemiş bir şirkete mi verilecek?


En yüksek teklifi Kuşoğlu’nun belirttiği Port Kargo verdiyse, bu şirketin bu ölçekteki bir ihaleye girebilecek mali gücü nereden kaynaklanıyor?

Çiğdem Toker’in yazısı

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